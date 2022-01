Da via Castel Boverano alla Metro B Ponte Mammolo, il degrado continua

Con Gualtieri

oggi come ieri?

Le immagini si riferiscono ad un tratto di strada circa 200 metri che da via Castel Boverano (Pietralata) conduce all’accesso pedonale del piazzale-parcheggio sopra la stazione della metro B Ponte Mammolo: uno sconforto che segnaliamo al sindaco e al presidente del IV municipio. Coraggio, dai proclami ai fatti, per favore.

Da almeno 5 anni purtroppo la situazione non è cambiata se non per qualche sporadica pulizia attorno alla fontanella in via Castel Boverano che purtroppo oggi ho fotografata, sommersa da rifiuti vari. Il marciapiede a pochi metri di distanza è impercorribile a causa di un moncone di albero abbattuto e mai rimosso.

Quanto al piazzale-parcheggio soprastante e ai gabbiotti-toilette, dopo un breve periodo in cui la zona era stata trasformata in punto dove si eseguivano tamponi, oggi ho constatato con sconforto che si sta tornando rapidamente al degrado di sempre.

Infine merita un intervento anche la scalinata che conduce alla sottostante stazione perennemente lordata da enormi cacche di volatili e che da alcuni giorni viene pulita ma non a fondo come meriterebbe.

Oggi abbiamo pubblicato un comunicato (https://abitarearoma.it/alfonsi-continua-pulizia-e-censimento-luoghi-da-bonificare/) dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi in cui afferma che “Continua pulizia e censimento luoghi da bonificare”

Bene. Le abbiamo segnalato questo angolo incancrenito di degrado da lunghi anni e di cui ci siamo invano occupati in più occasioni.

Hai visto mai?