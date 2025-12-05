Dal 8 dicembre al 6 gennaio, viaggio gratis per i ragazzi del Lazio con Carta Giovani

A partire da lunedì 8 dicembre, i giovani del Lazio potranno muoversi gratis sui mezzi pubblici regionali grazie alla campagna “Natale in tour 2025” lanciata dalla Regione.

L’iniziativa è riservata ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 25 anni residenti nella regione e titolari della nuova Carta Giovani “Bella X Noi”.

Per quasi un mese, fino al 6 gennaio 2026, i giovani potranno viaggiare senza biglietto sui servizi di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral, sia su strada sia su rotaia, comprese le tratte Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo. Restano esclusi il Leonardo Express, il Civitavecchia Express e i servizi combinati su tratte non gestite da Trenitalia.

«Vogliamo offrire ai giovani del Lazio un’opportunità concreta per scoprire le bellezze della nostra regione e allo stesso tempo incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale», ha spiegato l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera. «Dopo il successo dell’esperimento estivo, questa iniziativa verrà replicata anche in futuro».

Un’occasione imperdibile per visitare città, borghi e luoghi storici senza pensieri, rendendo il Natale 2025 anche un momento di mobilità sostenibile.

