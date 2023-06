Dal Pigneto al Casilino, dal Prenestino al Quarticciolo, cassonetti stracolmi, sacchetti in terra e odori nauseabondi

Oggi, 23 giugno 2023, cassonetti stracolmi, sacchetti in terra e odori nauseabondi oggi, dal Pigneto al Casilino, dal Prenestino al Quarticciolo,

Qui siamo in via Alberto da Giussano ore 10,50.

Qui siamo in via Conte di Carmagnola ore 10,45

E qui siamo in via Prenestina 10, 35

Qui in Via del Pigneto ore 11,15

Questa mattina, 23 giugno 2023 nel fare la mia solita passeggiata sportiva, mi sono inoltrato anche al Quarticciolo.

Ogni via aveva i cassonetti dell’immondizia strapieni, sacchetti dell’immondizia gettati sull’asfalto, quintali e quintali di materiale ingombrante oltre buste di calcinacci a corollario di un degrado inqualificabile.

E che puzza !! D’altra parte siamo in estate e il cosiddetto “umido” si fa “odorare” a metri e metri di distanza.

Ma non è solo il Quarticciolo a soffrire il sopruso di chi genera il degrado e di chi non opera per tenere pulita la città, tutti gli altri quartieri limitrofi sono più o meno nelle stesse condizioni..

In via Francesco Tovaglieri, a Tor Tre Teste, da anni, un paio di condomini di un palazzo di fronte alla Parrocchia di Dio Padre Misericordioso, si sostituiscono periodicamente agli operatori AMA, non scaricando i cassonetti nei camion, ma ramazzando e impalando tutto ciò che c’è sull’asfalto e sui marciapiedi, estirpando anche gli arbusti spontanei, e depositandoli nei cassonetti.

Sono anche attenti a fare anche la indifferenziata, sostituendo gli “zozzoni”.

Ieri pomeriggio hanno dedicato un paio d’ore a fare volontariato contro il degrado.

Allego una foto.per dare risalto e merito alla loro opera: i cassonetti vuoti e relative piazzole pulite.