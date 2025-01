Dal Torrino all’Eur in bicicletta, ma a che prezzo per il verde pubblico?

Mentre si intensificano i lavori per la nuova ciclabile che collegherà Piazza Cina al Torrino fino all’Eur, alcuni abitanti del IX municipio hanno sollevato preoccupazioni per un possibile danno agli alberi, in particolare ai pini che costeggiano l’area dei cantieri.

La ciclabile, un’iniziativa finanziata con circa un milione di euro dai fondi del PNRR, è stata accolta con favore come un passo importante verso la promozione della mobilità sostenibile. Tuttavia, la preoccupazione per la salute del verde pubblico sembra mettere in discussione la gestione del progetto.

Alcuni alberi a rischio: la segnalazione dei cittadini

Il cantiere è iniziato il 12 dicembre scorso, ma già da alcune settimane alcuni residenti hanno notato qualcosa di strano. A destare preoccupazione è stato il presunto danneggiamento degli apparati radicali dei pini lungo il percorso previsto per la ciclabile.

A fare la segnalazione, l’ex sindaca Virginia Raggi, ora consigliera del M5S in Campidoglio, insieme a Carla Canale, capogruppo della lista civica a lei legata in IX municipio.

“Molti cittadini ci hanno riferito che durante i lavori sarebbero stati recisi i radici di alcuni pini“, ha spiegato Raggi, che ha immediatamente sollevato la questione con una interrogazione ufficiale.

L’obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto, verificando se i lavori siano stati condotti nel rispetto delle normative sul verde pubblico e privato, in particolare degli articoli 35 e 36 del regolamento che tutela gli alberi e il paesaggio urbano.

Un danno potenziale per il verde

L’ex sindaca e la consigliera Canale hanno espresso un forte disappunto: “È inaccettabile che il verde pubblico della Capitale sia messo in pericolo proprio dai cantieri della stessa amministrazione che dovrebbe occuparsi della sua protezione“, hanno dichiarato, evidenziando una contraddizione che potrebbe minare la fiducia dei cittadini nelle politiche di tutela ambientale.

Il danno agli alberi, se confermato, non sarebbe di poco conto, considerando l’importanza ecologica e paesaggistica di queste piante per il quartiere.

I pini, infatti, non solo contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nel contrastare l’inquinamento acustico e nel rendere più vivibile l’ambiente urbano.

Verifica e monitoraggio:

Le preoccupazioni sollevate dalla Raggi e da Canale non sono state ignorate. Il Campidoglio ha assicurato che saranno fatte tutte le verifiche necessarie per accertare l’accaduto e, nel caso, prendere i provvedimenti necessari.

Le autorità locali hanno anche ricordato che i lavori per la ciclabile sono stati progettati con l’intento di favorire una mobilità più sostenibile e sicura, senza compromettere la qualità dell’ambiente urbano.

Inoltre, gli uffici competenti stanno monitorando costantemente l’andamento del cantiere, anche per evitare che possibili danni ai pini possano compromettere l’equilibrio ecologico della zona.

Un progetto controverso ma necessario?

Nonostante le critiche, la ciclabile resta un progetto che, secondo molti, rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della viabilità e della qualità della vita nel IX municipio e nelle aree circostanti.

Con il crescente impegno delle istituzioni verso la sostenibilità, il dibattito sollevato dalla vicenda potrebbe anche diventare un’opportunità per riflettere su come bilanciare le esigenze di modernizzazione della città con la necessità di tutelare l’ambiente e il patrimonio verde.

