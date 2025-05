“Dall’ Italia all’ Europa. Scenari costituzionali tra vecchio e nuovo secolo” al Centro Culturale Lepetit

Il terzo Incontro con il prof. Gianluca Fiocco dell’Università di Roma Tor Vergata da tilolo: Dall’ Italia all’ Europa. Scenari costituzionali tra vecchio e nuovo secolo.

Centro Culturale Lepetit si terrà il 29 maggio 2025 alle ore 17.00 Via R. Lepetit 86, a Tor Tre Teste.

È gradita la prenotazione, e mail: culturalepetit@gmail.com

COSTITIUZIONE 29 maggio.

