Dalla satira all’informazione, la redazione di Lercio oggi al Circolo Pd Alessandrino

La redazione di Lercio oggi 28 giugno 2019 dalle ore 18.30 al Circolo Pd Alessandrino, in viale Alessandrino 570. No, non è una fake news. È il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati al mondo dell’informazione ‘È la stampa, bellezza’. Dopo il primo evento con Giovanni Floris, sarà oggi ospite del Partito Democratico del V Municipio l’autore di Lercio Vittorio Lattanzi che, per l’occasione, presenterà il suo libro ‘La storia Lercia del mondo. I retroscena dell’umanità’.

Introduce il coordinatore del Circolo Pd Alessandrino Simone Battaglia, moderano Francesca Giordano e Oreste D’Addese.

In chiusura, saranno regalate al pubblico alcune t-shirt estratte a sorte e messe a disposizione dalla redazione di Lercio. Seguirà aperitivo.