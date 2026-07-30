Dalla stazione fantasma al presidio culturale: a Vigna Clara nasce la diciannovesima aula studio di Roma

Un luogo a lungo rimasto nell’ombra dei cantieri e del degrado urbano che cambia pelle, trasformandosi in una risorsa per il territorio.

All’interno della stazione ferroviaria di Vigna Clara, al civico 204 di via Flaminia Nuova (XV Municipio), ha aperto i battenti la diciannovesima aula studio della rete capitolina.

Uno spazio pubblico, totalmente gratuito e gestito dall’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, nato con l’obiettivo di restituire centralità sociale a un nodo di trasporto storico per troppi anni caduto nell’abbandono.

Servizi gratuiti, climatizzazione e inclusività: la scheda del nuovo spazio

Il nuovo presidio di coworking e studio individuale mette a disposizione della cittadinanza 21 postazioni a sedere, operative dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10:00 – 18:00.

La struttura è stata pensata come ambiente pienamente accessibile:

I servizi della struttura di Vigna Clara:

Postazioni: 21 sedute attrezzate con prese elettriche individuali;

Tecnologia & Comfort: Connessione Wi-Fi ad alta velocità e ambienti climatizzati;

Accessibilità: Abbattimento totale delle barriere architettoniche per persone con disabilità;

Gestione: Accesso libero e gratuito curato dall’Istituzione Biblioteche Centri Culturali.

Un piano d’attacco contro il deficit di spazi per studenti e lavoratori

L’inaugurazione dell’impianto di Vigna Clara si inserisce nella mappa di potenziamento della rete cittadina, che affianca le strutture già operative a Trionfale, Torpignattara, Palazzo Braschi e Palazzo delle Esposizioni.

Un’operazione strategica coordinata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dal Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e dalla Direttrice del Sistema Biblioteche Simona Cives.

“Qui sorgeva uno snodo della mobilità; oggi nasce anche un crocevia di cultura e aggregazione”, ha commentato il primo cittadino Roberto Gualtieri. “Fin dal principio del mandato abbiamo voluto investire sui luoghi dell’apprendimento pubblico. Il fatto che la domanda di questi spazi superi costantemente l’offerta dimostra che a Roma c’era una sete arretrata di luoghi d’incontro e studio. Continueremo a finanziare questo modello per garantire standard dignitosi a chi vive la città”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, che ha sottolineato il valore politico dell’operazione: “Garantire spazi di studio aperti e gratuiti significa ribadire che la conoscenza non è un privilegio ma un diritto. Questo intervento fa parte di un piano più ampio che mira a restituire alla città 78 presidi totali tra nuove aperture e strutture riqualificate, fornendo a studenti, ricercatori e precari ambienti idonei al lavoro e alla crescita collettiva”.

Soddisfazione espressa anche dal municipio di zona attraverso il Presidente Daniele Torquati: “Le biblioteche e le aule studio di quartiere rappresentano il vero argine contro la povertà educativa e l’isolamento sociale. Restituire vita a una stazione per anni dimenticata è il miglior segnale di attenzione verso la nostra comunità”.

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