Danilo Martini e Paola Salvatori vincono il Trofeo di Fiumicino

Il Trofeo di Fiumicino, promosso dall’A.s.c.d. è tornato tra le principali strade dell’Isola Sacra domenica 21 novembre 2021,

La manifestazione sportiva, giunta alla 18ª edizione, si è svolta su un percorso di 15 km a forma di “8” interamente pianeggiante asfaltato che si snodato lungo le seguenti strade: Via del Faro, Viale traiano, Lungomare della Salute, Viale Danubio Via Bezi, via Trincea delle Frasche, Via Castagnevizza, Via Costalunga, Via Giorgio Giorgis.

Circa 1100 gli atleti iscritti (agonistici e non agonistici da tutto il Lazio, insieme ad alcuni campani, calabresi e lucani ) hanno preso il via da Viale Danubio alle ore 9.00.

La gara è stata realizzata secondo il protocollo federale che sancisce le regole per la prevenzione sanitarie, tra cui l’obbligo del green pass per i partecipanti, la misurazione della temperatura in sede di accreditamento, l’utilizzo della mascherina fino a 500 metri dopo il via della corsa.

In considerazione che il Palazzetto dello Sport di Fiumicino è inagibile le premiazioni dei primi tre assoluti uomini e donne e dei primi 5 uomini e donne di ogni categoria si sono svolte presso la chiesa di S. Paolo Frassineti.

La bellissima giornata assolata ha fatto da cornice all’evento.

Fra gli uomini ha vinto Danilo Martini della GSBR con il tempo di 00.50.21 seguito da Luca Scarumucci dell’A:S:C:D: Isola Sacra ( 00.50.57) per il terzo posto Emiliano Carloni GSBR ( 00.51.46.

Fra le donne la fortissima Paola Salvatori ASDU:S: Roma 83 con il tempo 00.56.25 al secondo posto si è classificata Eleonora Bazzoni (00.57.53) e Giovanna Ungania terza arrivata (00.59.18)