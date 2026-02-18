Danneggiato l’Elefantino del Bernini: sovrintendenza capitolina al lavoro per accertare le cause e ripristinare il danno

Un nuovo episodio di danneggiamento ha colpito l’elefantino dell’obelisco in piazza della Minerva.

La segnalazione di un cittadino, riferita alla giornata di domenica 15 febbraio 2026, ha permesso di accertare il distacco di una porzione della zanna sinistra del piccolo elefante di marmo, situata tra la proboscide e la zanna opposta.

Il frammento, lungo 11 centimetri, non è originale: appartiene a un restauro del 1977 e si era già staccato durante l’atto vandalico del 2016. Subito dopo la segnalazione, i restauratori della Sovrintendenza Capitolina hanno effettuato un sopralluogo, confermando le dimensioni e l’origine del pezzo.

Tempi di ripristino

Il frammento è stato trasferito in deposito e il restauro del monumento partirà all’inizio della prossima settimana:

Tempistiche : l’intervento durerà circa 48 ore.

Tecniche: sarà utilizzata una piattaforma aerea per consentire la manutenzione completa del monumento, oltre al ripristino della zanna danneggiata.

Le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza sono al momento al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale per chiarire le cause del distacco.

Le parole dell’Assessore alla Cultura

«Ringrazio la Sovrintendenza per l’intervento puntuale e rapido sul monumento – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – Il danno non è purtroppo il primo episodio, ma la tempestiva segnalazione di un cittadino ha permesso di agire subito. Mi auguro che la cura dell’amministrazione e l’attenzione dei romani stimolino un maggior rispetto per il nostro patrimonio artistico».

