De Santis (LcR) – Rosati (M5S): “Incendio via Scorticabove, nessuna trasparenza da maggioranza su attuazione ordinanza”

“Sulla concreta attuazione dell’ordinanza emanata dal sindaco Gualtieri lo scorso 28 giugno a seguito dell’incendio verificatosi tra via Scorticabove e via Pieve Torina continua a permanere il più fitto dei misteri.

Nessuno sa se siano stati effettuati il lavaggio delle strade, dei giochi e degli arredi delle aree ludiche e l’accurata pulizia dei filtri dei climatizzatori presenti negli uffici disposti da Palazzo Senatorio a tutela dell’incolumità e della salute, rispettivamente, dei cittadini e dei dipendenti municipali. e degli arredi delle aree ludiche e l’accurata pulizia dei filtri dei climatizzatori presenti negli uffici disposti da Palazzo Senatorio a tutela dell’incolumità e della salute, rispettivamente, dei cittadini e dei dipendenti municipali.

Aspetto ancora grave, i vertici del Municipio IV – il presidente Umberti in primis – non sembrerebbe interessata a saperlo, dal momento che la capigruppo odierna non ha voluto calendarizzare un’interrogazione urgente da noi presentata oggi al riguardo.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quanto sta realmente a cuore la salute dei cittadini e dei dipendenti del Municipio IV al Presidente Umberti e alla sua maggioranza?

Perchè si continua a non dare loro le risposte del caso e a rassicurarli? Auspichiamo che sulla vicenda si faccia piena luce e che vi sia finalmente un minimo di trasparenza da parte del Municipio su una questione di grande importanza per il territorio”.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S del Municipio IV Stefano Rosati.

