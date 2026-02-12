Dedicata a Gillo Pontecorvo area verde di viale De Coubertin

Una delle aree verdi di viale De Coubertin da ieri è dedicata a Gillo Pontecorvo. La targa “Giardino Pontecorvo – Partigiano e regista” è stata scoperta questa mattina dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla presenza dell’ex primo cittadino della Capitale, Walter Veltroni, del figlio dell’autore cinematografico Marco, della moglie Picci, dell’Ad dell’Auditorium, Raffaele Ranucci, e della presidente del Municipio II, Francesca Del Bello.

Pontercorvo, scomparso nel 2006, è stato prima partigiano, poi uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano, autore tra gli altri di film come “La battaglia di Algeri”, “Queimada” o “Capò”.

Sarà ricordato davanti all’Auditorium, struttura dedicata all’amico compositore Ennio Morricone e sede del festival del cinema.

“È bello poter dedicare questo giardino e questa area verde davanti all’Auditorium a Pontercorvo – ha dichiarato Gualtieri – oggi celebriamo una personalità straordinaria della vita culturale e politica italiana. Gillo Pontecorvo è stato uno tra i più grandi cineasti di tutti i tempi, un uomo di impegno ma anche un grande uomo di cultura. Rilanciò il festival di Venezia e fu anche presidente di Cinecittà. Questo luogo che oggi dedichiamo a lui lo dovremo curare con una manutenzione all’altezza della sua statura“.

