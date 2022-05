Depositato il progetto per il nuovo stadio della A.S. Roma a Pietralata

Mancano ancora una serie di nodi da sciogliere, ma nel frattempo il primo passo è stato fatto, cioè il deposito del progetto da parte della società. In questo modo parte nuovamente l’iter per la costruzione di uno stadio interamente di proprietà della Roma. Tra le tante location di cui si parla ormai da anni, quella scelta in maniera preferenziale dalla società sembra essere proprio l’area di Pietralata.

In base al progetto di fattibilità depositato in Campidoglio, l’impianto dovrebbe sorgere nella zona ricompresa tra la stazione Tiburtina, la metro Quintiliani e via dei monti Tiburtini (fronte ospedale Sandro Pertini).

Il modello progettuale di riferimento, stando alle prime indiscrezioni rivelate anche da altri organi di comunicazione, dovrebbe essere quello di uno stadio in stile Arsenal (Emirates Stadium), con una forma più squadrata rispetto al tradizionale ovale. Il progetto prevedrebbe, oltre all’impianto sportivo, anche la creazione di un parco pubblico e di un centro commerciale, nonché la creazione di due snodi ciclo pedonali, uno di collegamento diretto con la stazione Tiburtina ed uno che arriverebbe a congiungersi con via Livorno e la zona di Piazza Bologna.

Il parcheggio

Per quanto riguarda il problema coincidente con la maggiore criticità del progetto, ossia quello della viabilità e – strettamente connesso – quello dei parcheggi, una prima simulazione in merito al progetto presentato prevede la creazione di una zona parcheggi tra lo stadio e la stazione Tiburtina.

L’area destinabile a parcheggi si aggirerebbe tra i 70.000 e i 125.000 metri quadri, con la possibilità di creare circa 10.000 posti moto, 5.000 posti auto nonché spazi dedicati per circa 30 pullman.

Tali simulazioni partono anche dall’ipotesi per cui, viste le strutture logistiche e di trasporto pubblico adiacenti, lo spostamento con mezzi pubblici verso lo stadio potrebbe riguardare fino a circa il 60% del pubblico.

L’area

Al netto delle comprensibili preoccupazioni per i cittadini della zona, preoccupazioni che vanno dal congestionamento in fase di realizzazione degli impianti fino al moltiplicarsi dei problemi legati alla circolazione locale, sembra tuttavia che tra tutte le aree di cui si parla in questi anni, quella di Pietralata sia l’unica in grado di poter coniugare la presenza di un’area urbanisticamente (e geologicamente) adatta ad un sistema di trasporti pubblici (dalla Metro B al sistema ferroviario della stazione Tiburtina) in grado di supportare lo spostamento di una gran quantità di persone ad ogni evento sportivo, al contrario di altre zone che risulterebbero essere o difficilmente collegate con il sistema di trasporto pubblico (Tor Vergata) o inserite in un contesto urbano difficilmente razionalizzabile visto comunque il grande afflusso di veicoli e l’impossibilità di creare delle grandi aree di parcheggio (zona Gazometro).

Restano tuttavia ancora da affrontare alcune questioni di sicuro rilevanti, tra cui la non sovrapposizione del traffico con gli accessi all’ospedale Pertini (soprattutto per quanto riguarda le autoambulanze), o il tema del contenimento dell’inquinamento acustico.

Ma intanto un primo nuovo passo verso un progetto che rivoluzionerà il quadrante è stato fatto.