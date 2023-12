Depuratore Roma Est, si torna a dibattere su miasmi e rumori

Un Comunicato stampa del CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune riporta in auge la trentennale questione del Depuratore Roma Est. Ciclicamente il livello di sopportazione dei cittadini arriva al momento che la protesta si fa più incisiva e, per questo, il CDQ locale deve intervenire quantomeno a dimostrare la sua presenza sul territorio. Ma anche questo sembra il gioco delle parti.

Le richieste che vengono avanzate ad ACEA ATO 2 sono sempre quelle: l’apertura di un tavolo di discussione, le valutazioni d’impatto ambientale VIA (basterebbe un accesso agli atti in Regione Lazio), i risultati delle verifiche effettuate sulla qualità dell’aria fatte proprio dagli enti che hanno un maggior interesse per non creare allarmismo, nasi elettronici, di inibire il transito delle centinaia di autocisterne che percorrono Colli Aniene trasportando i liquami provenienti dalla provincia. Le stesse richieste avanzate quantomeno nell’ultimo decennio senza che ci siano stati risultati apprezzabili. Da parte nostra siamo convinti che un maxi-impianto di questo genere non può non influire sull’ambiente circostante e che l’unica soluzione risolutiva sarebbe la delocalizzazione della struttura. Crediamo che i cittadini di Colli Aniene, Ponte Mammolo e del Tiburtino abbiano già sofferto abbastanza per i disturbi del depuratore senza che siano mai state attuate le modifiche necessarie ad un funzionamento accettabile. Un’ultima considerazione, se è vero che tutti questi disturbi sono inaccettabili per la popolazione perché il CDQ non chiama una protesta dei cittadini davanti all’impianto? Le chiacchiere non bastano più…

Il Comunicato stampa del CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune

«Un primo passo è stato tracciato, il segnale di apertura e confronto fra le parti: l’inizio di un nuovo cammino?

Lo scrivente Comitato di Quartiere di Colli Aniene (di seguito CdQ), informa che si è tenuto, lo scorso 30 novembre, l’incontro con Acea Ato2, gestore per conto del comune di Roma dell’impianto di depurazione Roma Est.

La necessità del confronto ha origine nelle sempre più numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano molesti rumori industriali continui e crescenti, miasmi ed esalazioni di non precisata natura tutto riconducibile senza dubbio all’impianto di Depurazione Roma Est; un altro aspetto lamentato dai cittadini è il traffico di camion e autocisterne che attraversa il quartiere per raggiungere il Depuratore con le relative conseguenze.

Presenti all’incontro: Funzionari Acea, l’Ufficio Stampa Acea, il responsabile dell’Impianto Acea, una Funzionaria del SIMU e il Comitato di quartiere accompagnato da rappresentanti dei cittadini di Colli Aniene. Pur essendo stati invitati da Acea non erano presenti i rappresentanti del Comune di Roma e del Municipio IV.

L’incontro si è tenuto presso gli uffici dell’impianto. Acea con una presentazione ha descritto la storia del Depuratore Roma Est dalla sua prima costruzione sino alle realizzazioni più recenti e quelle in corso d’opera fra le quali l’impianto di trasformazione del biogas in biometano.

Al termine una breve discussione sulle motivazioni che hanno portato i Cittadini alla richiesta di un confronto. Acea ha replicato, come già fatto in precedenza, che tutti i parametri controllati e verificati puntualmente da loro con oltre 5000 autocontrolli l’anno e da ARPA, sono risultati assolutamente conformi alle normative e nei limiti di legge.

Il CdQ, pur consapevole dell’affermazione di rispondenza alle normative vigenti dichiarata da Acea, conferma e ribadisce quanto già detto nel preambolo di questa lettera: miasmi e rumori, sono senza dubbio provenienti dal sistema di depurazione che impattano negativamente la qualità di vita causando in alcuni casi anche stato di malessere, cui si associa il traffico di camion e autocisterne che attraversa il quartiere per raggiungere il Depuratore.

Per tutti i motivi descritti è necessario trovare soluzioni che in tempi brevi risolvano i disagi, individuando le fonti ed eliminandole definitivamente.

A tale scopo, per dare riscontro ai Cittadini il CdQ, richiede con urgenza alle Amministrazioni e Acea Ato2:

1. Pianificare ed attuare una serie di provvedimenti urgenti ed efficaci alla risoluzione dei problemi lamentati;

2. La costituzione di un tavolo permanente con la partecipazione di Acea Ato2, i rappresentanti dei Cittadini, del Comune (Assessorato Ambiente), del Municipio, del Simu e dei Tecnici di Arpa Lazio;

3. Le valutazioni d’impatto ambientale (VIA) predisposte per la realizzazione dell’impianto inclusi i successivi e futuri ampliamenti;

4. La pubblicazione dei risultati delle verifiche effettuate sulla qualità dell’aria da parte di Acea e soprattutto quelli di Arpa Lazio, per un monitoraggio degli organi competenti e per garantire ai cittadini della rispondenza alle normative delle misurazioni;

5. La realizzazione dei sistemi di monitoraggio fissi sul perimetro del depuratore per una misura costante della qualità dell’aria (nasi elettronici automatici) e del rumore differenziale prodotto dall’impianto (fonometri) con pubblicazione dei risultati delle misure accessibili ai cittadini. Ove necessario ridurre il rumore anche mediante l’installazione di sistemi di insonorizzazione alla fonte del rumore ed il reintegro degli alberi (eucalipti) caduti nell’ultimo periodo;

6. Si chiede ancora, allo scopo di migliorare la qualità dell’aria e diminuire lo stress meccanico delle strade del quartiere, di inibire il transito delle centinaia di autocisterne che percorrono Colli Aniene trasportando i liquami facendole transitare da via di Tor Cervara ed accedendo al depuratore da via Comasta mediante la realizzazione di circa 200 metri di strada;

La nostra formale richiesta è che il Comune di Roma, al cui Sindaco spetta la tutela dei Cittadini, ed Acea Ato2 vogliano dare seguito a questa iniziativa abbracciando in maniera più forte e netta l’ambizioso progetto di miglioramento Ambientale di cui si fanno portavoce.

In attesa di risposte urgenti e concrete il CdQ auspica un nuovo incontro ad inizio 2024. Paolo Santucci»