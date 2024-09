Diaco-Festa (M5S): “tragedia sfiorata a Campo Boario, Campidoglio non resti inerte e intervenga”

Quanto accaduto a Campo Boario – ex mattatoio di Testaccio – dove un bimbo bosniaco che vive con la sua famiglia in un camper ha riportato delle ustioni a seguito di un incendio, non può essere tollerato oltre.



dove un bimbo bosniaco che vive con la sua famiglia in un camper ha riportato delle ustioni a seguito di un incendio, non può essere tollerato oltre.

Soprattutto, appare inaccettabile la totale inerzia dei servizi sociali del Municipio II che, nonostante abbiano preso in carico il nucleo familiare in questione e le tante segnalazioni ed esposti avanzati dai cittadini, continuano a essere assenti ingiustificati da circa due mesi. Basti pensare che il minore rimasto ferito non è stato ancora medicato.

Alla luce di ciò, esigiamo un intervento immediato delle forze dell’ordine, dei servizi sociali e del delegato del sindaco Marroni al Mattatoio, al fine di scongiurare tragedie già ampiamente prevedibili e annunciate e di trovare una soluzione accogliente, per i bambini in primis”.

Lo dichiarano, in una nota, il consigliere capitolino M5S Daniele Diaco e la capogruppo M5S al Municipio I Federica Festa.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙