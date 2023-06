“Diciassette”: la tombolata che celebra una madre, un’artista, la danza popolare

Una grande tombolata, cui gli spettatori sono chiamati a prendere parte come partecipanti, durante la quale i numeri estratti dal panariello assumono, uno dopo l’altro, forme, suoni, colori sempre diversi. È una vera e propria festa lo spettacolo “Diciassette”, in scena il 16 e il 17 giugno al Teatro Albertino di Roma, che tra danze, proiezioni, musica dal vivo porta sul palco il concetto profondo di “tradizione”, recuperando il suo significato etimologico di «consegnare».

Un progetto che ridà nuova luce e nuova veste al Teatro del Mediterraneo, la compagnia teatrale nata nel 1986 per volontà di Orlando Forioso, Dino Sestilli e Donatella Centi.

Proprio Donatella Centi – coreografa, danzatrice e pilastro indiscusso per le danze popolari del Centro-Sud Italia venuta a mancare il 17 giugno 2022 – sarà cuore e motore della drammaturgia di “Diciassette“. Nato per volontà della figlia Viola Centi, lo spettacolo intende non solo commemorare una madre ma anche e soprattutto l’artista, ridando musica e luce ad alcuni dei più famosi momenti della danzatrice e coreografa che, nella sua lunga carriera, ha incontrato numerosi celebri nomi del panorama artistico e performativo nazionale e internazionale della danza popolare del Centro-Sud Italia.

“Lo spettacolo ‘Diciassette’ racconta la storia di una donna, di una generazione, di un mondo che – nel suo costante mutamento – non vuole essere dimenticato. La tradizione, in fondo, è la cosa più moderna che esista: e allora scuotiamo il panariello, tiriamo fuori i numeri e vediamo che succede”, è l’invito dell’autrice e regista Viola Centi. Tra musiche, danze popolari, aneddoti, ricordi familiari e non solo, “Diciassette” farà commuovere, ridere, battere le mani e – ovviamente – ballare.

Scritto e diretto da Viola Centi, “Diciassette” vedrà alternarsi sul palco i danzatori e le danzatrici Riccardo Cananiello, Mattia Carlucci, Viola Centi, Maria Carmen Di Poce. Voce narrante, nonché “assuntrice” della tombolata, l’attrice Valeria D’Angelo. Ad accompagnare il tutto, le voci di Valentina Di Deo, Domenico Provenzano ed Elisa Surace.

***

Diciassette

di Viola Centi

Testo e regia: Viola Centi

Cast (in ordine alfabetico): Riccardo Cananiello, Mattia Carlucci, Viola Centi, Valeria D’Angelo, Valentina Di Deo, Maria Carmen Di Poce, Domenico Provenzano, Elisa Surace

Dove e quando:

Venerdì 16 e Sabato 17 giugno 2023 ore 20.45

Teatro Albertino – Via Crivellucci, 3A / Fermata metro A Colli Albani

Info e prenotazioni

Tel: 348 3044846

Mail: info.teatromediterraneo@gmail.com

https://www.instagram.com/teatrodelmediterraneo/

Costo biglietto: 10 euro