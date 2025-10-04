Discarica abusiva a Tor Vergata: tra i rottami anche 15 moto “fantasma” destinate al mercato nero

Un’area nascosta, un deposito di rifiuti pericolosi e decine di telai di moto con i numeri abrasi, pronti per essere rivenduti come pezzi di ricambio.

È quanto hanno scoperto gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, nel corso di un’operazione mirata al contrasto delle discariche abusive e dei reati ambientali nella zona di Tor Vergata.

Ben celato alla vista e difficilmente raggiungibile dalla strada, il terreno era diventato un vero e proprio cimitero di veicoli.

All’interno, i vigili hanno rinvenuto 15 telai di motoveicoli con numeri identificativi abrasi, carcasse di mezzi in stato di abbandono e un’enorme quantità di rifiuti pericolosi: pezzi meccanici, oli esausti, plastiche e componenti contaminati.

Le indagini hanno permesso di risalire alla filiera illecita dietro l’attività: i veicoli venivano “cannibalizzati” per poi rivendere online i pezzi di ricambio.

Tutti i componenti erano stati modificati o manomessi in modo da rendere impossibile l’identificazione della provenienza o dei legittimi proprietari.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale, mentre il presunto responsabile — un 60enne italiano con precedenti specifici — è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di abbandono, deposito e gestione illecita di rifiuti pericolosi, oltre che per ricettazione.

