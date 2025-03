Dodici anni di Pontificato di Papa Francesco. Riflessioni

Dodici anni fa il Cardinale Jean Luis Pierre Touran si affacciò al balcone di sera inoltrata a San Pietro, per annunciare al mondo intero e al mondo cattolico l’elezione del nuovo Pontefice, dopo le dimissioni drammatiche e sconvolgenti, che lasciarono il mondo basito, di Benedetto XVI.

Mi ricordo, avendo visto tale momeno a casa insieme a mia madre Augusta appena uscita dall’ospedale dopo l’ennesima operazione di tumore, che tale annuncio ci riempì il cuore di gioia. Eravamo sole, la malattia di mamma fece terra bruciata attorno a noi sia a livello di parenti che di amicizie e in tali momenti capisci che tutta la tua disponibilità data in tanti modi e circostanze diverse non esiste quando ti trovi nella condizione di averne bisogno c’è il vuoto, l’annuncio scusandomi per la ripetizione ci dette una speranza, era una luce fioca nel buio in cui eravamo immerse.

E ci colpi’ l’emozione del viso di Juan Maria Bergoglio divenuto Pontefice, scegliendo il nome del Patrono d’Italia “Francesco”. Ci commosse quando disse che era stato scelto dai suoi confratelli ai confini del mondo, – da un paese lontano come l’Argentina che accolse mio padre Guglielmo giovane come emigrante durante il periodo della Presidenza di Juan Domingo Peron, – e chiese di pregare per lui.

A distanza di 12 anni, essendo morta mia madre Augusta in seguito alle conseguenze di una infezione per una operazione fatta all’Ospedale Gemelli, ed è la vita che decide, posso affermare che è un Pontefice con cui non sempre mi sono trovata d’accordo, specie per questioni delicate afferenti alle problematiche LGBT, per questioni relative alle violenze nei confronti delle donne all’interno della Chiesa come il caso di Padre Marko Ivan Rupnik che non è stato buttato fuori, artista il cui lavoro si trova in varie parti del mondo e non mi risulta che sia stato tolto da nessuna parte in quanto un conto l’espressione artistica un conto l’uomo, mandato via dalla Compagnia di Gesù e accolto in una Diocesi nel territorio della ex Jugoslavia dove svolgerebbe il suo operato di sacerdote, macchiatosi di stalking e abusi sessuali nei confronti delle suore e donne a lui sottoposte e per le questioni legate ai suoi rapporti con i confratelli gesuiti Yorio e Yalics di cui era il provinciale superiore negli anni della dittatura Videla in Argentina, oggetto di libri sia della storica e giornalista Olga Warnot, sia dell’avvocato Emilio Firmin Mignone che degli articoli del giornalista e scrittore Horacio Verbisky; mentre l’ho amato moltissimo per l’opera di riorganizzazione della Ecclesia tesa alla trasparenza, alla pulizia ed etica nei comportamenti, per una riorganizzazione economica della medesima tesa al risparmio, per l’attenzione ai poveri e disagiati e agli invisibili, per le sue omelie sui passi del Vangelo incarnate nella realtà della vita quotidiana in cui ogni persona può ritrovarsi, per il suo approccio con il mondo contemporaneo in cui la porta della Chiesa è sempre aperta perché è una “casa” pronta ad accogliere come una madre.

Relativamente alla questione LGBT non sono stata d’accordo con l’approccio di tale pontificato perché per me le persone esistono in se stesse come persone, non determinate né dall’aggettivo qualificativo né da come esprimono la loro affettività e sessualità. È qualcosa di troppo intimo e personale che non debba essere messo in mostra e debba essere rispettato nella maniera più assoluta.

Un mio compagno di studi presso la Pontificia Università Lateranense è stato Paolo Seganti, appartenente al Movimento Neocatecumenale, ucciso al Parco delle Valli nel 2006 mentre tentava di aiutare una donna oggetto di attenzioni non belle e di un tentativo di scippo. Il suo funerale, partecipato dall’intero quartiere, dagli amici e compagni di studi, con la partecipazione dei vertici comunali, municipali e della Polizia di Stato, si tenne presso la Parrocchia di San Frumenzio con la messa celebrata dall’attuale Arcivescovo di Ancona Mons. Gianpiero Palmieri, allora parroco. Roma e coloro che erano presenti si strinsero attorno a Nicola, compagno di Paolo Seganti e a tutta la famiglia.

Durante la cerimonia funebre ci fu un momento importante di ricordo, in cui chi parlò come la sottoscritta, parlò di Paolo come cattolico professionista e la sua diversità era un arricchimento e non uno stigma. Ciò avvenne nel lontano 2006, essendo Pontefice Benedetto XVI e tale esempio non mi pare sia stato preso in considerazione, facendo prevalere aggettivi o sigle come LGBT offensive, per me, della dignità della persona.

Infine a causa di un controllo per una situazione di salute seria e grave mi sono trovata presso l’Ospedale Gemelli, dove appena uscita dall’accertamento e dalle terapie ho comprato un piccolo mazzo di fiori e l’ho depositato, pregando per Papa Francesco che avrebbe l’età di mia madre, forse più giovane di lei, perché è un punto fermo di una realtà in cui si appartiene e facendo ciò sono stata ripresa e intervistata dalla Reuters e da Euronews.

