Zoomarine, il più grande Parco marino italiano, festeggia sabato 13 e domenica 14 aprile il Dolphin Day, la giornata mondiale dedicata ai delfini, in programma nel mondo domenica 14 aprile. L’evento, voluto dall’American Veterinary Medical Association Pet Health Awareness, arriva in Italia con una giornata speciale tutta dedicata alla conoscenza, rispetto e tutela dei delfini, tra i mammiferi marini più amati dall’uomo.

Zoomarine ospita 10 esemplari di delfino, tutti nati al Parco o in strutture internazionali affiliate e mai catturati in mare. La tutela, la conoscenza e il rispetto di questi animali sono gli elementi fondanti nel rapporto tra il Parco ed il suo pubblico, uno scambio reciproco di emozioni ed informazioni costruito su format di spettacolo e informazione.

E in questa stagione Zoomarine presenta la più importante novità nell’offerta al pubblico, l’opportunità di interazione educativa con i delfini, un programma che sta raccogliendo un vero e proprio boom di adesioni, un successo che si fonda sulla grandissima opportunità di conoscere da vicino, entrando in acqua sempre con l’ausilio di specialisti ed esperti addestratori, i delfini e la loro magica intelligenza.

Il valore del programma di interazione è costruito su un processo di scambio reciproco di positività, un incontro che fa bene agli animali e al pubblico veicolando messaggi di educazione e rispetto delle specie marine, ecosostenibilità nelle scelte e nei comportamenti umani, acquisizione di consapevolezza e rispetto sulla biodiversità.

Il programma di interazione con i delfini ha, inoltre, una validissima ricaduta sociale poiché Zoomarine offre ogni mese gratuitamente il progetto a bambini e famiglie in difficoltà assistiti dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma e da altre strutture della regione Lazio, alla FIAS – Federazione Italiana Associazioni Sordi, oltre che ai piccoli ospiti dell’Associazione Salvamamme in occasione del loro compleanno.

“Proteggere quello che conosciamo è nella nostra mission – spiega il dott. Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine, uno dei massimi esperti al mondo in mammiferi marini, con una lunga carriera internazionale che lo ha visto guidare anche Associazioni internazionali di settore -. Con il Dolphin Day celebriamo in Italia tutti coloro che hanno imparato ad amare e rispettare questi animali, tutti coloro che grazie anche al nostro Parco hanno occasione di vedere da vicino delfini meravigliosi ed intelligenti, tutti coloro che diventano simbolicamente ambasciatori dei nostri animali”.

E proprio al suo pubblico che, infatti, Zoomarine dedica il Dolphin Day con un doppio appuntamento sabato 13 e domenica 14.

Nel week end addestratori, veterinari, biologi ed educatori aspettano il pubblico con 4 laboratori gratuiti sui delfini dedicati ad adulti e bambini a partire dai due anni di età: “diventa addestratore di delfini” è il laboratorio per imparare come interagire con i delfini, come capire il linguaggio e i loro specifici comportamenti mentre “come i veterinari aiutano i delfini” è il progetto per capire come gli esperti si prendono cura della salute dei delfini, le analisi e le visite che svolgono quotidianamente e come aiutare i delfini in difficoltà.

E ancora due laboratori: “salviamo i delfini” per capire insieme ad esperti biologi cosa possiamo fare per aiutare i delfini e “i delfini hanno le orecchie?” per scoprire l’anatomia dei delfini e stimolare la creatività con un laboratorio di disegno.

In occasione del Dolphin Day poi Zoomarine lancia anche un’importante campagna social denominata “Io sto con i delfini”, invitando tutti i suoi fan a cambiare la propria immagine del profilo Facebook con il motivo creato appositamente per questa importante ricorrenza (info su www.facebook.com/zoomarine).

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino