Domenica 1° dicembre ingresso gratis nei Musei Civici

1° dicembre, prima domenica del mese. E come ogni prima domenica di ogni mese, anche questa si caratterizza per la possibilità – riservata ai residenti a Roma e nella Città Metropolitana – di entrare gratis nei Musei Civici e nell’area archeologica unificata Foro Romano-Palatino-Fori Imperiali.

Si possono dunque visitare gli spazi e vedere le mostre in corso, tutte quelle cui si accede normalmente pagando il biglietto del museo, compresa Aquileia 2200 all’Ara Pacis ed esclusa Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma (a ingresso ridotto per i soli possessori della Mic Card ). Luca Signorelli, le opere d’arte ritrovate dai Carabinieri, Aquileia romana e medievale, le terrecotte etrusche, la scultura contemporanea di Giancarlo Sciannella, reperti e documenti della missione archeologica italiana in Sudan, Moholy-Nagy e la Bauhaus, Carlo Levi, le foto di Inge Morath, gli acrilici di Garth Speight, i gioielli e le sculture a cera persa di Maria Paola Ranfi, i “taccuini romani” di Diego Angeli e Simona Filippini, i quadri di Frank Holliday… Un panorama amplissimo tra classicità e contemporaneo, tra pittura e scultura, tra fotografia e installazioni.

Aperto al pubblico gratis anche il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino-Fori Imperiali, frutto dell’intesa tra Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Parco Archeologico del Colosseo (MIBACT).

Il tutto è promosso come sempre da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Per informazioni, navigare il portale dei Musei Civici .

Per un quadro completo di tutte le possibilità di visita in dettaglio, scarica il comunicato del Campidoglio.