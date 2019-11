Domenica 1° dicembre nuova edizione di #VIALIBERA

Torna domenica 1 dicembre #VIALIBERA. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti.

Una domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via del Corso, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, piazza Venezia, via di S. Gregorio, viale Manzoni. Il percorso pedonale sarà munito di punti informativi.

Lungo il percorso sono in programma, come per le precedenti edizioni, eventi e iniziative culturali, feste, musica e attività per promuovere la ciclabilità e un nuovo approccio culturale alla mobilità.

Il progetto è promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla Città in Movimento, con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, ed è curato da Roma Servizi per la Mobilità con la collaborazione dei Municipi, della Polizia Locale e di Zètema Progetto Cultura.