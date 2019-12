Domenica 15 dicembre ultimo appuntamento del 2019 con “Il tuo quartiere non è una discarica”

ll 15 dicembre 2019 torna l’appuntamento con “Il tuo quartiere non è una discarica”, l’evento promosso da AMA e dal Tgr Lazio.

Domenica prossima sarà il turno dei Municipi dispari quindi anche nel nostro territorio ci sarà la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici". Si tratta di un'iniziativa arrivata alla sua 20ª edizione ed è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il 2019. Durante questa giornata i cittadini che devono buttare oggetti ingombranti potranno recarsi presso le Ecostazioni di via Francesco Tovaglieri (fronte civico 201), via Rovigno d'Istria (mercato di Villa Gordiani) e presso il Centro di Raccolta Teano (via Teano, 38). Presso questi siti i cittadini potranno disfarsi anche delle vecchie biciclette, comprese quelle non funzionanti, consegnandole ai volontari dell'Associazione Culturale Ciclonauti, che provvederà a recuperarle/riciclarle e, dopo averle rimesse a punto, le restituirà alla cittadinanza attraverso iniziative ludico – culturali e di beneficenza. A parlarne l'Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini: ".

Pulcini ha poi dichiarato:”Invitiamo tutti cittadini ad aderire a questa campagna che sensibilizza sulla raccolta dei rifiuti e serve a contrastare la piaga dell’abbandono illecito dei materiali per strada.

Come Amministrazione sosteniamo e diffondiamo questi iniziative anche perché ci troviamo ancora troppo spesso a dover effettuare interventi straordinari su discariche abusive sparse sul territorio. Contrastare l’abbandono incivile e illegale di rifiuti è una battaglia ecosostenibile e sociale. Chi conferisce in maniera errata i materiali non rispetta la propria città, non rispetta la natura e, soprattutto, la propria salute e quella di tutti i cittadini”.