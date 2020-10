Domenica 18 ottobre torna ViaLibera

Domenica 18 ottobre 2020 torna #ViaLibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 oltre 15 chilometri di strade tra centro, Esquilino, Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati saranno chiuse al traffico, formando un unico percorso ciclopedonale. Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, alle quali si aggiungono per questa edizione via delle Terme di Caracalla e via Appia Antica.

Lungo tutto l’itinerario saranno organizzati eventi “localizzati” o “itineranti” di promozione della mobilità dolce e sostenibile, attività artistico-culturali, attività sportive e attività ludico-ricreative.

Novità rispetto alle precedenti edizioni è l’integrazione di due importanti iniziative:

ArcheoGRAB: una ciclopasseggiata alla scoperta dell’Appia Antica; un circuito nato per visitare in bicicletta o a piedi alcuni dei luoghi più spettacolari e magici dell’area archeologica che rappresenta uno degli itinerari più suggestivi della Capitale.

“Bici in rosa” Pedaliamo insieme per la lotta contro il cancro al seno e per stili di vita corretti: una manifestazione sportiva amatoriale promossa dalla Breast Unit del Policlinico Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e con il supporto tecnico-organizzativo di Europe Direct Roma Innovazione di ASD CICLISMO LAZIO. La partenza è prevista per le 10.30 da Largo Corrado Ricci (Percorso Largo Corrado Ricci-Piazza del Popolo-Largo Corrado Ricci).

Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Il progetto di #ViaLibera è promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema.

Le informazioni sul programma e l’itinerario completo sono disponibili sul sito www.romamobilita.it