Domenica 1°settembre ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma Capitale

Domenica 1° settembre, Roma si trasforma in un paradiso per gli amanti dell’arte e della storia, con l’ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune delle aree archeologiche più affascinanti della città. Tra queste, il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali apriranno le loro porte a tutti i visitatori.

Un Viaggio nella Storia e nell’Arte: Musei e Mostre da Non Perdere:

Non solo luoghi storici, ma anche musei straordinari come i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, e la Galleria d’Arte Moderna offriranno accesso libero alle loro collezioni permanenti e alle mostre temporanee.

Tra le esposizioni da non perdere, spicca la mostra “Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento” ai Musei Capitolini, che racconta il talento di due dei più grandi artisti del Rinascimento fiorentino.

Un’occasione Unica per Ammirare Capolavori:

A Villa Caffarelli, potrete ammirare una ricostruzione in scala reale del Colosso di Costantino, mentre al Museo di Roma in Trastevere tre mostre eccezionali esploreranno l’identità femminile, l’archeologia del domani, e la lunga carriera dell’artista spagnola Ouka Leele.

Esplora l’Espressionismo Italiano e l’Arte Contemporanea:

La Galleria d’Arte Moderna ospita la mostra “Estetica della Deformazione”, un viaggio nell’Espressionismo Italiano tra gli anni Trenta e Cinquanta, con opere di artisti come Renato Guttuso e Carlo Levi.

Informazioni Utili e Prenotazioni:

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria solo per i gruppi tramite il contact center di Roma Capitale (060608). Approfitta di questa occasione per immergerti nel patrimonio culturale di Roma!

