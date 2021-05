Domenica 23 maggio, visita guidata & pulizie Riserva Naturale Aniene

Domenica 23 maggio 2021 si svolgerà un appuntamento di pulizia con visita guidata nella Riserva Naturale, grazie alla collaborazione con il gruppo RetakeRoma Tiburtina!

Alle 09:00 incontro all’ingresso di Via Spegazzini (fronte Inps) per riqualificare l’area di accesso alla Riserva, e alle 10:30 partenza per una passeggiata in Riserva, alla scoperta del fiume Aniene e della meravigliosa natura che lo circonda.

Portare con sé guanti e mascherina, al resto penseranno gli organizzatori.