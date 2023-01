Domenica 8 gennaio 2023, un brindisi per il Parco Lineare Roma Est

Il Comitato Parco LineaRe invita Domenica 8 gennaio 2023, presso Gordiani in comune Via Pisino 30, alle ore 10 per brindare al nuovo anno del #ParcoLineareRomaEst

Durante l’incontro sarà presentata e consegnata ai partecipanti, alla presenza di Vincenzo Luciani l’Agenda del Parco 2023 “Percorrendo la via Collatina, da San Lorenzo all’antica Collatia”. In essa, dopo aver percorso le antiche vie Prenestina (nel 2021) e Casilina (2022), nel 2023 ci si muove lungo l’antica via Collatina, attraversando i quartieri: San Lorenzo, Casal Bertone, Villa Gordiani, Collatino, Parco Prampolini, Tor Sapienza e La Rustica e soffermandosi nei parchi di Villa Gordiani, Taverna, Achille Grandi, Prampolini, Parco Severini-Campigli, Barone Rampante, Fabio Montagna. Ha trovato ampiamente spazio nell’agenda anche il progetto del Parco lineaRE. Sarà presente anche lo scrittore Stefano Marinucci con l’intervento ‘C’era una volta la Collatina antica.’

Martedì 13 dicembre, le Commissioni Cultura, Ambiente e Turismo del Comune di Roma hanno licenziato, a larga maggioranza, il testo della Delibera che riconosce il progetto del Parco Lineare Roma Est e la costituzione della cabina di regia.

Ora la delibera andrà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Entro febbraio potremmo avere l’impegno alla progettazione del ParcoLineaRE definitivamente approvato. E sapere chi lo coordinerà e chi ci lavorerà. Il passo decisivo.

Insieme al Comitato le associazioni del IV, V e VI Municipio: CDQ Nuova Ponte di Nona, CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, VARA – Valle Aniene Rete Associazioni, Vas verdi ambiente e società sezione di Roma, Uniti per la Cervelletta, Insieme Per l’Aniene Onlus, WWF Roma e Area Metropolitana, WWF Roma e Area Metropolitana – Gruppo Pigneto-Prenestino, Sguardoingiro Roma , Forum delle energie, Legambiente Lazio, Comitato Francigena Praenestina, ALP Alleanza Prenestina, Ass.ne Vivere a Colli Aniene , Alberi in periferia, Brigate Verdi, CDQ C. A. T. T. Colle Degli Abeti, La Certosa Inclusiva, Ecoistituto Reseda onlus, Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros, Anacipe, Acri Gentediaguzzano, Metrovia, comitato di quartiere Settecamini, hanno permesso il raggiungimento di questo risultato. Per questo bisogna brindare all’inizio di una fase nuova per il PLRE, quella progettuale.