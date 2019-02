Domenica si legge a…

Questa domenica 24 febbraio ci sarà la prima delle due giornate dedicate alla lettura totalmente gratuite organizzate insieme tra i Laboratori di Mutualismo Sociale dell’Alessandrino, il Comitato del Parco di via delle Palme e la Rete dei numeri pari.

Sono previste letture animate per bambini, laboratori di illustrazione e scrittura creativa per bambini e ragazzi, incontri con gli autori anche sui temi dell’incontro tra culture, ed una tavola rotonda che mette insieme diverse realtà romane che hanno attivato dei percorsi per la disseminazione della lettura e della cultura come antidoto al degrado sociale.

Sarà avviata una campagna di raccolta libri per il book crossing, mentre i libri raccolti in lingua inglese costituiranno una biblioteca sociale nelle Filippine.

“La tavola rotonda è comunque aperta al confronto con tutti coloro che facciano cultura sui territori, quindi vi aspettiamo.. l’invito è per tutti, vi aspettiamo all’Oratorio della Parrocchia di San Giustino, in Viale Alessandrino 144 (Metro C – Alessandrino) dalle 11:00 alle 18:00”.

Per ulteriori informazioni

Prof. ssa Emilia Fragale (Insegnanti contro le Mafie, Comitato del Parco di Via delle Palme) 347 4199462; Marco Fallocco (laboratori LiberaMente San Giustino) 3387647829; dott.ssa Miriam A. Patacchiola (Comitato del Parco di via delle Palme) 3388659632.

Il dettaglio della giornata

ore 11:00 – 11:15 Silvia Paglia – ISLA NG BATA – L’Isola dei Bambini [Bibilioteca Sociale nelle Filippine]

ore 11:15 – 13:00 Cinzia Merletti – SUGGESTIONI MEDITERRANEE – Artisti, Musiche e Culture – MMC Edizioni [Viaggio Musicale tra le tradizioni del Mare Nostrum – incontro con l’autrice]

ore 11:15 – 13:00 Silvia Cesini – DALLA PAROLA ALLA FIGURA [ Laboratorio di illustrazione per bambini ]

ore 13:00 – 14:00 Pausa Pranzo [Possibilità di pranzo a sottoscrizione]

ore 14:00 – 14:30 Luigia Panarello – POESIE [Incontro con l’autrice ]

ore 14:30 – 16:00 LEGGERE OVUNQUE – Tavola rotonda sulle buone pratiche di disseminazione della lettura

ore 16:00 – 18:00 Iacopo Montagni – UN SELFIE NEL TEMPO [Laboratorio di lettura e scrittura creativa per bambini e ragazzi ]

ore 16.00 – 18:00 Francesca Fortuna – LETTURE ANIMATE [ Laboratorio di lettura per bambini]

Appuntamento successivo, domenica 14 aprile al Parco di via delle Palme.