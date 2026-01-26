Don Bosco, riapre il liceo Gullace dopo l’incendio: conclusi i lavori di ricostruzione

È stata accolta con partecipazione e soddisfazione, la visita di questa mattina del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al liceo Gullace, nel quartiere Don Bosco, in occasione della riapertura dell’edificio dopo i lavori di ricostruzione seguiti all’incendio che aveva reso inagibile la sede.

Studenti e personale scolastico hanno salutato il ritorno nella struttura con striscioni e cori, segnando simbolicamente la fine di un lungo periodo di disagi.

Una scuola rinnovata e più sicura

L’intervento non si è limitato al ripristino dei locali danneggiati, ma ha previsto una profonda riqualificazione dell’edificio sotto il profilo della sicurezza e della dotazione tecnologica.

Sono state installate 18 termocamere di ultima generazione, in grado di individuare tempestivamente eventuali principi di incendio e di svolgere anche funzioni di controllo antintrusione.

Le aule sono state completamente rinnovate, con nuovi pavimenti e soffitti, infissi in alluminio a isolamento termico e ambienti ridisegnati con colori chiari.

Il sindaco ha inoltre annunciato l’avvio, dopo le festività pasquali, dei lavori per la palestra interna e per i campi sportivi esterni, completando così il piano di rilancio della struttura.

Il ritorno dopo un anno e mezzo di disagi

Per circa 18 mesi, gli studenti del Gullace hanno dovuto alternarsi tra la sede centrale e altri istituti, tra cui il Rossini, affrontando turnazioni complesse e periodi di didattica a distanza.

Una situazione che ha inciso sull’organizzazione scolastica e sulla quotidianità degli studenti, soprattutto quelli delle classi terminali.

Il rientro nella sede originaria rappresenta per molti la chiusura di una fase difficile, vissuta come un vero e proprio “esilio” forzato, proprio alla vigilia dell’esame di maturità.

Le dichiarazioni istituzionali

Durante la visita, il sindaco Gualtieri ha ricordato le difficoltà affrontate subito dopo l’incendio e il percorso che ha portato alla riapertura dell’istituto, sottolineando il ruolo della mobilitazione della comunità scolastica nel sostenere l’intervento.

Il consigliere metropolitano Daniele Parrucci ha evidenziato la rapidità dell’esecuzione dei lavori, avviati a novembre e portati avanti senza interruzioni, definendo il risultato un segnale concreto di risposta alle criticità legate al vandalismo e al degrado.

