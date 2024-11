“Donna Coraggio”: Laboratorio Creativo per la Giornata contro la Violenza sulle Donne

Lunedì 25 novembre 2024 alle ore 18:30, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Libreria Tempesta in Testa, specializzata in libri per bambini e ragazzi fino ai 12 anni, insieme alle designer di Bon Bon Box, organizza il laboratorio creativo “Donna Coraggio“. L’evento si terrà presso la sede della libreria in Via Antonio Tempesta, 110 (Torpignattara).

Aperto a tutti, questo laboratorio invita donne e uomini a unirsi in un atto di creatività e riflessione per sostenere la lotta contro la violenza di genere. Durante l’evento, i partecipanti creeranno insieme un’opera d’arte tridimensionale creato con cartoncini colorati intagliati.

Ogni partecipante avrà l’opportunità di portare a casa un quadro tridimensionale, realizzato con il supporto delle designer di Bon Bon Box, come simbolo concreto di forza e speranza. L’evento si concluderà con un aperitivo, momento di condivisione e ulteriore riflessione.

Contatti per ulteriori informazioni:

Libreria Tempesta in Testa

Via Antonio Tempesta 110, Roma

Telefono: 0695004369

Email: tempestaintesta.libreria@gmail.com

Social: Facebook/Instagram @tempestaintesta

