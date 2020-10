Drive-in Labaro. Gruppo PD XV: “Suggerimenti per alleviare problemi e proposta area ex Gran Teatro”

“Molte sono le segnalazioni che ci sono pervenute dal Drive-In di Labaro per i disagi di queste settimane. Dalla settimana scorsa abbiamo chiesto un presidio della polizia municipale che oltre a non essere sufficiente è stato effettuato parzialmente, nonostante il grande sforzo della Polizia Locale, per mancanza di personale. Per questo stiamo tornando sulla questione e chiediamo al Municipio, prima di tutto, di ultimare nel più breve tempo possibile le pratiche di richiesta di autorizzazione degli spazi dei parcheggi adiacenti, come richiesto dalla ASL e come preannunciato una settimana fa dal Municipio stesso. In secondo luogo proponiamo alla Regione Lazio e al Municipio di accordarsi su un nuovo spazio per implementare il servizio e diminuire così il carico di traffico all’interno del quartiere di Labaro. Per questo proponiamo l’area ex gran teatro a Saxa Rubra, dove attualmente è presente in maniera molto ridotta il trasbordo di rifiuti e che doveva già concludersi il 31 luglio scorso. In un momento di difficoltà e al netto di alcune lentezze dell’amministrazione prima di protestare abbiamo il dovere di proporre soluzioni. Sperando che queste vengano valutate e accolte. Infine, rendiamo noto che la ASL Roma 1 e l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, al fine di diminuire l’afflusso di persone a Labaro, già nella giornata di ieri, presso l’ospedale Sant’Andrea ha aperto un nuovo servizio di drive-in pediatrico che si può prenotare al numero 06 33778787.”

Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico del Municipio Roma XV