Due anni dopo l’addio di Flavia Ferrari

Nella vigilia del 2°anniversario della scomparsa della dolce Flavia Ferrari, ricordo che due nostri amici Renato e Giorgio, al passaggio della ragazza, commentavano: “ecco il vento!”

Lei è andata a sfrecciare in un posto migliore…

A noi, ha lasciato “il vento”… e un indelebile ricordo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.