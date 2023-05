Questa mattina (31 maggio 2023) nel parco di Tor Tre Teste è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine il cadavere di un giovane (24 anni) in tuta.

Sono tutt’ora in corso i rilievi da parte dei carabinieri della locale stazione.

Il corpo riverso a terra era nella parte di parco di fronte via Viscogliosi, in quella lingua di terra tra le case di via Gadola e via Roberto Lepetit.

(Foto di repertorio)