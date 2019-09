Due appuntamenti poetico-canori all’Arte nel Portico 2019

Nell’ambito della 30ᵃ edizione de L’Arte nel Portico 2019 (viale Ettore Franceschini – via Meuccio Ruini a Colli Aniene Roma) due eventi poetico-canori da non perdere organizzati in collaborazione con “Periferie”.

Venerdì 27 settembre 2019 ore 17 in viale Ettore Franceschini – via Meuccio Ruini

PRESENTAZIONE DELL’APERILIBRO LUNAMAJELLA di Gian Piero Stefanoni.

Intervengono oltre all’autore Maurizio Rossi e Vincenzo Luciani.

Intermezzi musicali dei “Cantori di Paula Gallardo Serrao”.

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 17 in viale Ettore Franceschini – via Meuccio Ruini

MARATONA POETICA A PARTECIPAZIONE LIBERA.

Parteciperanno i poeti che avranno annunciato la loro presenza all’organizzazione (mail poeti@poetidelparco.it o tel. 0697997959).

I poeti leggeranno loro testi editi e inediti e a tema libero in ogni lingua del mondo.

Hanno già assicurato la loro partecipazione i poeti:

Leopoldo Attolico, Roberto Blasi, Valentina Ciurleo, Maurizio Di Palma, Lina Furfaro, Rosanna Gambarara, Bruno Lijoi, Vincenzo Luciani, Cristina Polli, Maurizio Rossi

Intermezzi musicali di Maria Chiara Forbicioni

Altre notizie su L’Arte nel Portico 2019