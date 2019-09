La 30ª edizione de L’Arte nel Portico a Colli Aniene, 26-27-28 settembre

A Colli Aniene torna con un ricco programma di arte e cultura l’evento “L’Arte nel Portico” che quest’anno entra nel pieno dell’età adulta compiendo 30 splendidi anni.

Da giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019 sotto i portici di viale Ettore Franceschini dalle 9 alle 20 sarà possibile visitare la mostra con le opere pittoriche o di artigianato di 36 artisti, tra cui alcuni veterani come, ad esempio, Giovanni Giovannetti e Calogero Pelonero.

Nello spazio all’angolo con via via Meuccio Ruini e in largo Nino Franchellucci sarà inoltre possibile visitare altre mostre e partecipare a numerose iniziative (vedi locandina).

L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio e Municipio Roma 5, è organizzato dall’Associazione Il Foro e dalla Sogester, con il contributo di: AIC Associazione Italiana Casa, dunp, Unicoop Tirreno, Centro Fidia, Abitare A. Collabora l’Associazione Terra di Amatrice, presiede il maestro scultore Alfiero Nena, presidente “Associazione Scultori Italiani”.

Le premiazioni e la conclusione della 30esima edizione si svolgerà il 2 ottobre presso la sede dell’Associazione Il Foro in via Mozart 19, alle ore 18.

PROGRAMMA

Nel corso dei tre giorni della manifestazione saranno esposte le seguenti mostre:

– Mostra “Biogravie’. Biografia di strade, piazze e parchi di Colli Aniene – Tiburtino III presso il portico di L.go N. Franchellucci;

– Mostra sulle opere dello scultore Alfiero Nena, presso il portico di v.le E. Franceschini;

-Mostra su Amatrice in via Meuccio Ruini

– Presentazione delle Associazioni territoriali, presso il portico di v.le E. Franceschini

Giovedì 26 settembre:

ore 9.00 apertura dell’evento sotto i portici di viale Franceschini con l’esposizione degli artisti. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 20.00

ore 17.00 Presentazione del libro “Era saggia la mia terra” Oltre duemila proverbi dall’Appennino Abruzzese – Analisi dell’etica popolare e della sua mutazione. Presenta l’autore Michele Antonelli.

ore 18.30 Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico “Nova Familia A.S.D.” di Viale Ettore Franceschini 40, a cura del M° Angela Cammareri.

Venerdì 27 settembre:

ore 17.00 Presentazione Aperilibro “Lunamajella” di Gian Piero Stefanoni. Presentano: Vincenzo Luciani e Maurizio Rossi.

Intermezzi musicali: “Cantori di Paula Gallardo Serrao”

ore 18.00 Esibizione del Coro Polifonico Simul Voces “Storia nostra, passeggiando per Roma nei tempi e nei luoghi”. Presso la Sala Falconi.

ore 18.30 Esibizione dei cantanti della Scuola “Cuore in Musica Academy” e del coro “Hearth Gospel in Music” a cura dell’Associazione Cuore in Musica Academy.

L’esibizione sarà fruibile anche per le persone sorde grazie all’interprete LIS e ai sottotitoli a cura dell’Associazione La Chiocciolina Onlus.

Sabato 28 settembre:

dalle ore 16.00 TRUCCABIMBI, a cura dell’Associazione Piccoli Giganti.

ore 16.00 Ieia vi aspetta con il suo coloratissimo volume “Un anno da cartoon” stampe, piccoli gadgets e tanta allegria!

ore 17.00 Maratona poetica a partecipazione libera. I poeti che avranno annunciato all’organizzazione la propria presenza leggeranno loro testi editi e inediti.

Intrattenimento musicale con la cantante Maria Chiara Forbicioni.

ore 18.00 “PASSEGGIATE MUSICALI” Esibizione degli allievi della Scuola di Musica “Anton Rubinstein”. Presenta Luigi Matteo.

ore 19.00 Esibizione del Complesso Bandistico “Arturo Toscanini”.

Mercoledì 2 ottobre:

ore 18.00 presso la sede dell’Associazione “Il Foro” in via Mozart, 19, Assegnazione del 20° Premio “Virgilio Melandri” a cura di una giuria di esperti. Tema del concorso: “Il fiume Aniene”.

ore 19.00 Assegnazione dei premi agli artisti partecipanti.

