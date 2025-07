Duplice omicidio a Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato in Italia: “Denuncio tutti”

Francis Kaufmann è tornato in Italia. Il 46enne statunitense, accusato del brutale omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di soli 11 mesi, Andromeda, è atterrato a Ciampino venerdì 11 luglio, estradato dalla Grecia, dove era stato fermato lo scorso mese.

Non appena messo piede sul suolo italiano, è esploso il caos: Kaufmann è andato in escandescenza, ha urlato di voler “denunciare tutti” e ha sostenuto di essere stato malmenato. Subito dopo ha dichiarato di sentirsi male, lamentando forti dolori.

È stato quindi trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove ad attenderlo c’erano decine di agenti in divisa e in borghese. Dopo visite mediche, una TAC e accertamenti ortopedici, è emerso che non c’erano lesioni o traumi evidenti. Una volta stabilizzato, è stato ricondotto in aeroporto per completare le procedure legali legate alla sua estradizione.

Adesso il prossimo passo sarà l’interrogatorio di garanzia, atteso nei prossimi giorni: il gip ne fisserà la data a breve.

Kaufmann è stato arrestato in Grecia, dove si era rifugiato subito dopo la scoperta del duplice omicidio, avvenuto il 7 giugno all’interno di Villa Pamphili, uno dei parchi storici più frequentati di Roma. Il suo arresto è arrivato dopo l’ok all’estradizione da parte dei giudici della Corte d’Appello di Larissa.

Concluse le formalità, sarà trasferito nel reparto protetti del carcere di Rebibbia, in attesa del processo. L’accusa è gravissima: duplice omicidio volontario, con l’aggravante della premeditazione.

