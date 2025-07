Duplice omicidio di Villa Pamphili, venerdì il rientro in Italia di Francis Kaufmann. Poi, l’interrogatorio di garanzia

Farà ritorno in Italia venerdì 11 luglio Francis Kaufmann, il cittadino statunitense accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena 11 mesi. L’uomo, attualmente detenuto in un carcere greco, verrà estradato dopo il via libera della Corte d’Appello di Larissa arrivato lo scorso 27 giugno.

I corpi delle due vittime erano stati trovati nel parco di Villa Pamphili, a Roma, nel maggio scorso. Un caso che aveva immediatamente scosso l’opinione pubblica, aggravato successivamente dalla scoperta che Kaufmann — noto in Italia con il falso nome di Rexal Ford — avrebbe ottenuto un Tax Credit per la produzione di un film mai esistito, dando il via a una seconda inchiesta per truffa ai danni dello Stato che coinvolge anche il Ministero della Cultura.

Le accuse

Appena atterrato all’aeroporto militare di Ciampino, Kaufmann verrà raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dai pm di Roma, che contestano all’uomo le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Sarà poi trasferito in carcere, dove entro cinque giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

Indagini in corso

Le indagini proseguono su un doppio binario: quello penale legato ai fatti di sangue, e quello amministrativo-finanziario relativo al sospetto raggiro per ottenere fondi pubblici nel settore cinematografico.

Dal punto di vista medico-legale, gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli esami istologici per chiarire le cause della morte di Anastasia. Per la figlia, invece, la pista principale resta quella dello strangolamento.

