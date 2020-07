E. Battaglia: “Si trovi soluzione per progetto sartoria sociale nel VII municipio”

“Si ritrovi armonia tra Campidoglio e Municipio VII per risolvere definitivamente e con certezza l`indefinito destino della sartoria sociale di via Assisi. I nuovi locali a Villa Lazzaroni sono pronti ed è per questo che chiediamo con determinazione di non soffocare una progetto ad alta integrazione sociosanitaria che permette, in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 2, di conciliare l`inclusione sociale con una concreta opportunità lavorativa per chi vive un disagio psichico e psichiatrico.” Così in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd.

“I conflitti, ormai palesi, tra Roma Capitale e Municipio VII – prosegue Battaglia – risultano incomprensibili alla moltitudine dei cittadini e di fatto sembrano ostacolare progetti di cui ogni romano e ogni romana andrebbero fieri. La politica sia utile e aiuti la comunità a farsi tale. Si sblocchi il progetto di sartoria sociale legittimamente assegnato e si completi l`iter per gli spazi come del resto promesso in incontri ufficiali: da via Assisi, sede ormai dismessa da Roma Capitale, a Villa Lazzaroni. Questo anche per dare un segnale alla cittadinanza del Municipio VII che vede la Villa da tempo abbandonata. Siamo certi che prevarrà la ragionevolezza e non la guerra intestina che ormai sembra lasciare la città in uno stato di non governo”.