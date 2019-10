È In arrivo l’Agenda del Parco 2020

È in fase di avanzata preparazione l’Agenda del Parco 2020 (48 pp., euro 3, e a diffusione gratuita presso gli sponsor e nelle edicole) curata per il diciannovesimo anno consecutivo dalle Edizioni Cofine (tel. 06-97997959) mantenendo l’impegno costante per i parchi del V municipio di Roma, per tutelarli e farli conoscere.

Il tema di quest’anno: Fiori e piante nei parchi e nelle vie del V municipio. Attraverso le foto di Franco Menenti, fotografo ambientalista e attingendo all’archivio del giornale Abitare A, si va alla scoperta della flora (alberi, arbusti, fiori) delle nostre aree verdi, in particolare dei parchi Alessandrino-Tor Tre Teste, Mistica ed ex-Snia, Centocelle, Villa De Sanctis, Villa Gordiani, ecc. del V municipio.

Le istantanee si sposano con alcuni suggestivi testi di poeti a loro dedicati, scelti in collaborazione con la rivista di poesia “Periferie” e il sito www.poetidelparco.it.

Non mancano, naturalmente, le pagine dedicate al diario mensile, impreziosite da foto e descrizione dei monumenti e resti archeologici presenti lungo le strade dei nostri quartieri.

Conclude l’Agenda l’elenco di tutte le aree verdi presenti nel Municipio Roma 5