È morta Mirella Belvisi, storica ambientalista ed ex consigliera comunale dei Verdi a Roma dal 1993 al 1997, nonché vice presidente della sezione di Roma di Italia Nostra.

Ne danno annuncio in una nota Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano portavoci di Europa Verde Lazio e Roma.

“Tra le sue battaglie piu’ importanti c’e’ stata quella dell’acquisizione di Tor Marancia al Parco dell’Appia Antica. Noi di Europa Verde chiediamo che sia titolato a suo nome il parco di Tor Marancia e si chiami quindi Parco Mirella Belvisi. Simona Ficcardi, consigliera comunale di Roma e capogruppo di Europa Verde in Assemblea Capitolina, presenterà una mozione in tal senso. In sua memoria chiediamo anche che sia rispettato in aula un minuto di silenzio”, affermano Bonessio, Calcerano e Ficcardi