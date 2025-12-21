Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
È morto il 25enne accoltellato al Trullo. Arrestati tre uomini

Demir Orahovac è deceduto questa mattina all'ospedale San Camillo di Roma

Giordano Rossi - 21 Dicembre 2025

Viale Ventimiglia, una strada stretta, poco più di tre metri, dove nello stesso pomeriggio si sono incrociate due scene che sembrano appartenere a mondi opposti. Da una parte le bambine della scuola di pattinaggio, con tutù e cappellini natalizi, emozionate davanti ai genitori accorsi per il saggio di fine anno.

Dall’altra, a pochi metri di distanza, i nastri bianco-rossi dei carabinieri a segnare le chiazze di sangue lasciate dall’accoltellamento avvenuto poche ore prima, tra i lotti popolari del Trullo.

È qui che, nella prima mattinata di sabato 20 dicembre, si è consumato quello che poi sembra essersi rivelato con il passare delle ore, un vero e proprio omicidio. Al termine di quella che gli investigatori descrivono, come una lunga escalation di tensioni e regolamenti di conti tra residenti della zona.

Tre uomini – di 48, 37 e 25 anni – sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Roma Eur. Il più anziano e il più giovane sono padre e figlio. Per tutti si sono aperte le porte del carcere: ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sono partite intorno alle 7 del mattino, quando una chiamata ha segnalato la presenza di un giovane ferito a coltellate nelle scale di un palazzo di viale Ventimiglia. A dare l’allarme è stato il fratello della vittima, un ragazzo di origini montenegrine, trovato in una pozza di sangue.

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma alle 10:50 di oggi, domenica 21 dicembre, il giovane è deceduto, il suo cuore ha smesso di battere.

Rilievi, testimonianze e immagini hanno permesso ai militari di ricostruire, tassello dopo tassello, il percorso che ha portato al ferimento e poi alla morte il giovane ragazzo. Un’indagine complessa, segnata dal silenzio e dalla paura.

«Qui non parla nessuno racconta sottovoce Carla, residente da anni nel quinto lotto, lo stesso teatro dell’aggressione – se dici qualcosa rischi di trovarti la macchina bruciata». Il timore è palpabile, l’omertà diffusa.

C’è chi indica la droga come possibile detonatore della violenza, ma al momento gli investigatori non confermano e mantengono aperte tutte le piste.

L’ipotesi ritenuta più solida resta quella legata alla gestione abusiva degli alloggi popolari: affitti irregolari, pizzo, vendette incrociate. Una spirale che, questa volta, è sfociata nel sangue.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi. «Questo episodio ha dichiarato si inserisce in una situazione di insicurezza percepita nel quartiere. Proprio venerdì scorso, insieme al comandante dei Carabinieri della stazione del Trullo, abbiamo partecipato a un’assemblea pubblica con i residenti per parlare dei furti in casa, purtroppo in aumento. Quanto accaduto è gravissimo. Ringrazio i carabinieri per aver fatto subito luce sull’accaduto».

Al Trullo, intanto, la vita prova a riprendere. Ma sotto le luci del Natale, restano le ferite aperte di un quartiere che chiede sicurezza e risposte.

