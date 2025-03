È morto Lucio Villari

Lucio Villari era amante del teatro e del cinema: aveva curato adattamenti di classici come le ‘Lettere persiane’ di Montesquieu e nel 1980 era comparso con molta autoironia in un film ‘La terrazza’ di Ettore Scola, di cui era amico. Era il padrone di casa che ospita un gruppo di intellettuali e artisti progressisti. “Studioso insigne e fine intellettuale”, lo ha definito in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,”riferimento di generazioni di storici, uomo di grande cultura, capace di coniugare rigore scientifico e passione per la democrazia e la giustizia”.