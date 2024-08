Ecco come si presenta, male, il Parco di Villa Gordiani

Le foto scattate il 2 agosto 2024 dal nostro lettore e collaborato G. Lombardozzi fatte a margine di una mattutina passeggiata all’interno del Parco Archeologico di Villa Gordiani ci hanno dato lo spunto per ricordare alla politica locale che la manutenzione è una cosa seria e che è indispensabile per non far sprofondare luoghi di indubbia e storica bellezza nel degrado.

Del resto quando l’amministrazione si vanta di piantumazioni e forestazioni varie non si può fare a meno di ricordargli che in questa parte del meraviglioso Parco, nel corso degli ultimi trent’anni, non un solo albero è stato rimpiazzato degli oltre centoventi abbattuti, vuoi perché pericolanti, malati e secchi.

Al più che eloquente dossier fotografico di Lombardozzi non di Abitare A ci aggiungiamo un video che riguarda nientemeno che l’incendio dell’11 agosto 2020 che partito dalle sterpaglie arrivò a distruggere il locale deposito dell’ufficio Giardini municipale di cui poi nessuno si è preoccupato di rimetterlo in piedi.

Insomma il degrado chiama degrado e a poco serve la realizzazione di nuovi servizi come il nuovo percorso ginnico, per dimostrare una inversione di marcia.

Occorre un coinvolgimento maggiore della cittadinanza, dei comitati e delle associazioni, perché sono in tanti a lamentarsi degli annunci che avvengono solo attraverso Facebook o tramite qualche pagina creata ad hoc su wathsapp dove al massimo si incassano i Mi Piace di supporter e Amici.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙