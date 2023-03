EcoFriendlyRome primo open day

L’Aps EcoFriendlyRome, associazione no profit che promuove la diffusione della cultura e dell’educazione alla tutela del patrimonio storico-naturalistico, del turismo e della mobilità sostenibile, del riuso e del riciclo, apre le porte al quartiere e organizza il primo Open Day, venerdì 31 marzo 2023 dalle 15.30 alle 19.00 presso la sede operativa di Via degli Olmi, n. 103 in zona Alessandrino, Tor Tre Teste, Centocelle.

In occasione del primo Open day dell’associazione, presenteremo i corsi di ciclomeccanica, i laboratori didattici, i ciclo e archeo tour organizzati e gli spazi dell’Officina Mk, dedicata alla nostra passione più grande, la bicicletta.

Durante l’evento i piccoli bikers potranno cimentarsi in divertenti giochi e piccole prove di abilità a tema bici, rispondere alle domande del Quizzone finale e vincere premi e gadget dell’officina, mentre i ”grandi” potranno provare su strada una delle nostre e-bike e prenotare un corso o il check up completo della propria bici con agevolazioni loro dedicate.

A conclusione dell’evento, intorno alle 19.00 partiremo da Via degli Olmi in bici per una pedalata e seguendo un breve percorso all’interno del Parco di Tor Tre Teste, arriveremo alla tappa finale, il Fusolab 2.0 dove, chi vorrà, potrà trattenersi per l’aperitivo.