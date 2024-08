Ecoitaliasolidale, il 17 agosto a Torvaianica raccolta rifiuti e plastica in spiaggia

Proseguono le iniziative di Ecoitaliasolidale per sensibilizzare Istituzioni e cittadini ad avere maggiore cura degli arenili, in modo particolare per garantire pulizia e decoro, soprattutto invitare tutti a non disperdere plastica che solitamente giunge sino al mare.

L’appuntamento di Ecoitaliasolidale è per Sabato 17 agosto 2024, ore 11, a Torvaianica, presso il Club Water Tribes – Passaggio in mare N. 11 – dove un gruppo di volontari dell’Associazione ecologista insieme ai cittadini effettueranno la raccolta di rifiuti e frammenti ed oggetti di plastica sulla spiaggia.

L’iniziativa sarà preceduta da un “punto stampa” dove verranno resi noti i dati dell’inquinamento della plastica in mare raccolti dall’Associazione.

Saranno presenti il Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, il Coordinatore del Litorale romano, Gaetano Di Staso, il Responsabile romano, Fabio Ficosecco.

Sarà presente all’iniziativa la Consigliera Comunale di Pomezia, Elisa Arzente e Giuliana Salce, già campionessa del mondo di marcia, oggi Responsabile per il Lazio di Ecoitaliasolidale.

