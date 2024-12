Ecomafie: al via un’inchiesta sui termovalorizzatori, riflettori puntati su Roma

La Commissione parlamentare sulle Ecomafie ha deciso di aprire un’inchiesta sui termovalorizzatori, concentrandosi in particolare sull’inceneritore di Roma, che sorgerà a Santa Palomba.

Ad annunciarlo è stato Jacopo Morrone, presidente della Commissione d’inchiesta sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti, durante la conferenza stampa di presentazione della relazione finale sull’indagine dedicata ai “Rifiuti di Roma Capitale e Malagrotta”.

“È un’inchiesta che riguarda innanzitutto i termovalorizzatori in generale su piano nazionale. Nello specifico, non lo nascondo, sono emerse notizie di stampa che ci dicono che ci sono vari problemi per quanto riguarda il focus su Santa Palomba.

La commissione di inchiesta fa chiarezza, collabora con la procura, collabora con le istituzioni, quindi riteniamo di non dover chiudere, approfondiremo per fare chiarezza, per il diritto di informazione dei cittadini”, ha precisato Morrone.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.