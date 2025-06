Economia del Lazio in crescita, ma i giovani restano ai margini: cala l’occupazione under 34

Export in rialzo, industria in espansione, più liquidità per le imprese e un’edilizia in ripresa. L’economia del Lazio nel 2024, secondo la Banca d’Italia, marcia a buon ritmo. Ma dietro il quadro incoraggiante si nasconde una crepa: sono in calo i lavoratori under 34, in controtendenza rispetto al resto del Paese.

A trainare la ripresa regionale è soprattutto l’export, cresciuto dell’8,5%, mentre a livello nazionale il dato è in discesa. Anche l’occupazione segna un +1,7%, lievemente sopra la media italiana (1,5%).

Il tasso di occupazione regionale si attesta al 64%, con una crescita che ha riguardato in egual misura uomini e donne. Ma resta ampio il divario di genere: il tasso di occupazione femminile si ferma al 55,8%, contro il 72,4% maschile.

Il dato che però più colpisce è quello relativo ai giovani. La fascia tra i 15 e i 34 anni perde il 2,3% degli occupati, mentre nel resto d’Italia cresce. Il tasso si ferma al 43,7%, in netto calo rispetto ai tre anni precedenti. A beneficiare di più della crescita occupazionale, invece, sono gli over 50, con un incremento del 5%.

Per la consigliera regionale del Pd Emanuela Droghei, questi numeri “smentiscono ogni narrazione trionfalistica”. “Dentro quel 2,3% ci sono sogni e progetti dei nostri ragazzi – ha commentato –. Crescono PIL, industria e costruzioni grazie al Pnrr, ma i benefici non arrivano ai giovani, ai quali servirebbero politiche serie: investimenti in formazione, digitale, cultura, economia verde. Una regione che cresce senza i suoi giovani, è una regione che non cresce davvero”.

