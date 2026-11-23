Infiltrazioni d’acqua dai terrazzi, soffitti a rischio crollo, scale condominiali prive di illuminazione, androni invasi dai rifiuti, pavimentazioni dissestate, ringhiere divelte e aree verdi trascurate: è la situazione denunciata dal presidente del Municipio XV di Roma, Daniele Torquati, al termine del Consiglio straordinario convocato dalla maggioranza sulle condizioni delle palazzine Ater di Labaro e La Giustiniana, tra via Offanengo, via delle Galline Bianche e via della Giustiniana, dove vivono centinaia di famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità.

Nella nota, Torquati elenca anche gli interventi seguiti dal Municipio sugli spazi Ater — tra cui 400 mila euro stanziati per la manutenzione straordinaria dello Studio XX – Casa della Musica, l’impianto sportivo di via Offanengo 68 consegnato solo in via provvisoria dopo il crollo di una parete, la manutenzione del campetto e dell’anfiteatro davanti alla Biblioteca Galline Bianche con il supporto di Ama e la richiesta di intervento sulle infiltrazioni sovrastanti gli ex locali Asl di via Offanengo in ristrutturazione.

La presenza dei vertici Ater, lo sblocco degli appalti sul verde e la polemica con i consiglieri di opposizione

Ringraziando il direttore generale di Ater Marco Rocchi e il direttore dell’area tecnica Claudio Marsilio per la partecipazione in Aula, Torquati rileva come durante la seduta sia stato chiarito che gli oltre 44 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per le case popolari di Roma andranno agli immobili di Tor Sapienza: pur dichiarandosi contento per gli abitanti di quel quartiere, il presidente annuncia la richiesta alla Regione di un finanziamento specifico per il Municipio XV, analogamente a quanto domandato a Roma Capitale per le case popolari di via Inverigo a Prima Porta.

Segnalato inoltre lo sblocco degli appalti di manutenzione e pulizia delle aree verdi esterne Ater, Torquati critica infine i consiglieri municipali di opposizione per aver «preferito fare gli avvocati difensori della Regione Lazio» anziché sostenere il documento approvato dall’Aula, che raccoglie le segnalazioni dei residenti, mette a disposizione locali municipali per uno sportello Ater e propone un protocollo d’intesa tra Ater e Municipio XV.

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