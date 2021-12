Eppure basterebbe una falciatrice meccanica

Presidente Mauro Caliste, circa un mese fa le ho scritto per mezzo di Abitare A Roma, inviandole un “Buongiorno… dal Parco Palatucci a Tor Tre Teste “.

Nel mio articolo ho anche ringraziato l’Amministrazione del 5° Municipio e lei come Presidente, ma ho anche lanciato una piccola provocazione con un proverbio: chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Oggi passo al rilancio. Via Walter Tobagi tra via Lanari e via di Casa Calda, è di competenza del 5° municipio. La informo che già mi sono occupato di questa strada a viabilità principale tra due diversi municipi (5° e 6°).

E aggiungo anche di competenza municipale e di collegamento tra diversi quartieri: Tor Tre Teste, Torre Maura, Torre Spaccata, Tor Sapienza. In aggiunta è una SPA per il Comune di Roma.

Non dimentichiamo poi che siamo di fronte all’antico Acquedotto Alessandrino, (foto), e al Sentiero della Pace, 1° tappa della Via Francigena, chiusa da una rete metallica brutta e storta. (foto )

Gli amministratori degli anni passati non hanno preso in considerazione i nostri appelli, ed io qualche giorno fa ho deciso che ci voleva “coraggio” e ho percorso a piedi il tratto di competenza del 5° municipio, su strada carrabile non essendoci marciapiedi da calpestare (da via di Casa Calda a via Casilina, 6° municipio, i marciapiedi ci sono e si vedono).

Tanti e tanti anni fa c’ erano pure nel territorio del V municipio; poi con l’incuria il tutto è scomparso, nascosto dall’alta vegetazione.

Presidente Caliste, per pulire il bosco, boscaglia e sottobosco, basterebbe una falciatrice meccanica (le allego foto) e il chilometro di marciapiede da ambo i lati sicuramente riapparirà alla luce del sole (foto).

Nel Parco Palatucci ho visto lavorare diversi trattori di varia grandezza e la falciatrice meccanica potrebbe essere applicata ad uno di essi. In ultima analisi ci potrebbero essere “gli stradini” ANAS, attivi nel secolo scorso.

Certo che questo appello sarà recepito, la saluto e le auguro Buone Feste.