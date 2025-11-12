Ericsson punta sull’Eur: nasce la sede green che guiderà la trasformazione digitale italiana

Un nuovo cuore tecnologico batte nel quartiere Eur. Ericsson ha inaugurato ieri ( 11 novembre) la sua nuova sede romana in viale Beethoven, all’interno di un edificio completamente ristrutturato secondo i più moderni criteri di sostenibilità e innovazione.

Un passo strategico per l’azienda svedese, che consolida così la propria presenza in Italia e rafforza il suo ruolo di protagonista nella trasformazione digitale del Paese.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, l’ambasciatrice di Svezia in Italia, Karin Höglund, e Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia.

“Questo trasferimento segna l’inizio di un nuovo capitolo per Ericsson in Italia – ha dichiarato Missori – in cui rafforzeremo il nostro impegno verso operatori, imprese e istituzioni per costruire le reti 5G evolute necessarie alla digitalizzazione del Paese.”

Anche l’ambasciatrice Höglund ha sottolineato il valore simbolico dell’inaugurazione:

“La nuova Casa Ericsson rappresenta la capacità di innovare, adattarsi e guardare lontano – qualità che hanno sempre contraddistinto questa azienda.”

Un edificio moderno, sostenibile e a misura di innovazione

La nuova sede, che ospiterà oltre 900 professionisti, si estende su 8 piani e 10.000 metri quadrati, con certificazione ambientale LEED Gold, garanzia di efficienza energetica e benessere lavorativo.

Gli ambienti – circa 700 postazioni di lavoro, sale riunioni e aree collaborative – sono pensati per favorire la condivisione di idee e la flessibilità operativa, in linea con il modello di lavoro agile adottato da Ericsson dal 2018.

All’interno trovano spazio anche un Experience Center di oltre 400 metri quadrati, dove clienti e partner possono scoprire le tecnologie di ultima generazione, e un Data Center all’avanguardia a supporto delle attività di ricerca e sviluppo.

Un secolo di innovazione italiana

La sede dell’Eur rappresenta la terza “casa” di Ericsson a Roma, dopo gli storici insediamenti di via Appia e via Anagnina. Un ritorno nel cuore direzionale della Capitale che testimonia la centralità di Roma nella strategia del gruppo, presente in Italia dal 1918.

Da oltre un secolo Ericsson contribuisce allo sviluppo tecnologico del Paese, collaborando con operatori, imprese e istituzioni per promuovere la crescita dell’ecosistema digitale e la diffusione della connettività mobile avanzata.

Oltre alla nuova sede romana, Ericsson è presente anche a Milano e Napoli, e conta tre centri di ricerca e sviluppo a Genova, Pisa e Pagani (Salerno).

“Con questa nuova sede – ha concluso Missori – rafforziamo il legame tra Roma e l’innovazione, confermando il nostro impegno per un futuro più connesso, sostenibile e competitivo per l’Italia.”

