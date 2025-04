“Esame terza media… niente paura!” al Centro Culturale Lepetit

Lodevole l’iniziativa del Centro Culturale Lepetit di ospitare nuovamente il progetto “Esame terza media… niente paura!”.

È confermato sulla scorta dell’esperienza e della riflessione maturata al termine del progetto svoltosi nel 2024.

«Abbiamo preparato i ragazzi – afferma il presidente Giorgio Grillo – ad affrontare l’esame di terza media senza ansie e paure, riscuotendo un grande successo dei ragazzi nell’affrontare l’esame e una risposta positiva del quartiere Tor Tre Teste. Quindi riproponiamo lo stesso progetto rivolto agli alunni delle medie del nostro quartiere e zone limitrofe».

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula del Centro culturale Lepetit – Via Roberto Lepetit 86 (fornita di LIM) e si terranno una volta a settimana per la durata di un’ora e mezza. Orari e date sono riportati nella locandina allegata.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: tel. 3394572936 o all’indirizzo email: culturalepetit@gmail.com

