Esplosione a Villa De Sanctis, la Procura indaga per disastro colposo

Un boato tremendo, due esplosioni ravvicinate, una nube nera e densa che ha avvolto via dei Gordiani alle prime luci del mattino. È quanto accaduto venerdì 4 luglio a Villa De Sanctis, nel cuore del quadrante est della Capitale, dove un’esplosione al distributore di Gpl ha sconvolto il risveglio del quartiere.

Il bilancio è pesante: 50 feriti, due gravi, ricoverati nel reparto grandi ustionati del Sant’Eugenio, e una cinquantina di sfollati, che ora stanno progressivamente tornando nelle loro case. Ma i danni materiali si sommano a un’intera comunità scossa e impaurita.

Ora, sulla vicenda, indaga la Procura di Roma. Secondo quanto riportato dall’Agi, i reati ipotizzati sono lesioni e disastro colposo. Le forze in campo sono molteplici: squadra mobile, carabinieri del Noe e vigili del fuoco, al lavoro per raccogliere elementi utili a chiarire cause e responsabilità di quanto accaduto in via dei Gordiani 34.

Nel frattempo, l’Arpa Lazio – l’Agenzia regionale per la protezione ambientale – ha installato centraline per monitorare la qualità dell’aria, ancora potenzialmente compromessa dopo il rilascio di sostanze tossiche legate alla combustione del Gpl.

La zona dell’esplosione, oltre ad abitazioni civili, si trova a pochi passi da una scuola con 400 bambini, un centro sportivo e un centro commerciale in costruzione. Un contesto ad alta densità e frequentazione che rende ancora più urgente una risposta chiara su sicurezza e prevenzione.

Le prossime ore saranno decisive: è attesa l’informativa delle forze dell’ordine alla Procura.

